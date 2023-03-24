Жителей Орловской области предупреждают о риске заражения сибирской язвой

Специалисты советуют не покупать мясо и шкуры животных с рук.

В региональном управлении Роспотребнадзора публикуют рекомендации населению в связи со вспышкой сибирской язвы в одном из субъектов РФ.

В ведомстве уточняют, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заразиться ей можно только при прямом контакте с инфицированным животным и при употреблении в пищу недостаточно обработанного мяса.

На фоне регистрации трех случаев сибирской язвы в РФ жителям Орловской области рекомендуют отказаться от покупки мясных продуктов и шкур животных в местах несанкционированной торговли. Также важно соблюдать правила термической обработки мяса при приготовлении его в пищу.

ИА «Орелград»