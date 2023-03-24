Жителя Орловской области обвиняют в убийстве 60-летней сожительницы

Следователи регионального СК полагают, что расправа произошла на бытовой почве.

По версии следствия, в селе Архангельское Глазуновского района местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с 60-летней сожительницей. В ходе ссоры он ударил женщину ножом в живот. От полученных травм она скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали. На него возбудили уголовное дело. Во время следственных действий на месте преступления мужчина показал, как расправился с сожительницей.

В настоящее время орловцу предъявлено обвинение. На время следствия он заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»