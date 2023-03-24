Жителя Орловской области обвиняют в убийстве 60-летней сожительницы

24.3.2023 | 10:13 Новости, Происшествия

Следователи регионального СК полагают, что расправа произошла на бытовой почве.

По версии следствия, в селе Архангельское Глазуновского района местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с 60-летней сожительницей. В ходе ссоры он ударил женщину ножом в живот. От полученных травм она скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали. На него возбудили уголовное дело. Во время следственных действий на месте преступления мужчина показал, как расправился с сожительницей.

В настоящее время орловцу предъявлено обвинение. На время следствия он заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования