Дело экс-начальника УКС Орла передано в суд

Его обвиняют в злоупотребление полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства Орла. Как следует из материалов, в январе 2021 года УКС и ООО «Мир строительной техники» заключили два контракта на ремонт дворов в Северном и Железнодорожном районах областного центра. Подрядчик свои обязательства выполнил, приемочная комиссия утвердила акты выполненных работ, а обвиняемый — подписал справки о стоимости благоустройства и понесенных затрат.

Однако оплаты не последовало. Обвиняемый дал одному из своих подчиненных указание не перечислять деньги подрядчику. Речь шла о сумме в 7,8 млн рублей. Чиновник, по данным СУ СК России по Орловской области, из личной заинтересованности действовал в интересах других подрядчиков и хотел исключить участие организации в конкурсах на благоустройство дворов в 2022 году.

«Действия обвиняемого также повлекли невозможность дальнейшего участия общества в конкурсных процедурах. Таким образом, обвиняемый создал препятствия в осуществлении законной предпринимательской деятельности организации подрядчика», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

Точку в этой истории поставит суд.

ИА «Орелград»