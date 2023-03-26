Оглашен приговор по делу о «разборке» в баре

Суд признал виновным жителя Орла в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

В Орле ранее судимый местный житель получил наказание в виде трех лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе Северного районного суда, он был признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В основу дела легли события, произошедшие в начале января 2022 года в одном из баров Северного района. Как следует из материалов, подсудимый отдыхал там в компании своих друзей и был изрядно пьян.

В какой-то момент по незначительному поводу у него возник конфликт с другим посетителем, незнакомым ему ранее мужчиной, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Словесная ссора двух подвыпивших мужчин быстро переросла в драку. Как установили следствие и суд, подсудимый использовал туристический нож, который носил с собой. Он нанес клинком не менее шести ударов по телу потерпевшего.

«В результате вышеуказанных действий подсудимый причинил потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения поясничной области, по своему характеру расценивающегося, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, — перечисляют в суде, — а также телесные повреждения в виде непроникающих колото-резанных ранений поясничной области и грудной клетки, в совокупности расценивающихся как повреждения, причинившие легкий вред здоровью».

Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, однако собранных следствием и представленных стороной обвинения доказательства, а также показаний свидетелей конфликта суду оказалось достаточно для признания вины и вынесения обвинительного приговора. Подсудимый был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Затем осужденный обжаловал вердикт в апелляции и просил признать его невиновным и оправдать. В обоснование указал, что суд первой инстанции исказил его показания и дал им неправильную оценку.

«Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы осужденного и его защитника, — пояснили в пресс-службе Северного районного суда. — Вывод суда о виновности орловца в совершении преступления, за которое он осужден, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств. Приговор Северного районного суда города Орла был оставлен без изменения».

ИА «Орелград»