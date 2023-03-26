Орловца посадили за кражу водки и семечек

Действия мужчины, похитившего товар в магазине, были расценены как грабеж.

Решение по уголовному делу об ограблении магазина принял Болховский районный суд Орловской области. Сразу скажем, что это был не налет, тем более вооруженный. По сути, в руки правоохранителей попал мелкий воришка. Однако его действия носили открытый, а не тайный характер, поэтому они были оценены как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Судом и следствием было установлено, что около десяти часов утра подсудимый зашел в сетевой магазин бренда «Пятерочка». В помещении торгового зала он сначала подошел к стеллажу с семечками, с которого взял одну пачку семечек «От Мартина» объемом 100 грамм и стоимостью 27 рублей 65 копеек. Пачку он спрятал в карман куртки.

Затем «покупатель» перешел к стеллажу с алкогольной продукцией. Здесь с полки он взял две бутылки водки по 0,5 литра, разных марок. Бутылки он сначала положил в корзину для продуктов, а затем незаметно, как ему казалось, спрятал под куртку. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, злоумышленник также взял четыре банки пива, сунул их под куртку и попытался проскользнуть незамеченным мимо кассы. Однако его поведение показалось торговым работникам подозрительным. На выходе его лично остановила директор магазина. Стоимость похищенного товара составила около 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, надеясь на снисхождение. Однако при вынесении приговора суд учел то, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Криминальное прошлое сыграло с мужчиной злую шутку, поскольку за грабеж он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»