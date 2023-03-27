Летят не утки. Эксперты рассказали, кто приводит в замешательство орловских охотников

27.3.2023 | 17:47 Новости, Общество

Управление эконадзора и природопользования Орловской области опубликовало любопытную информацию. 

В Орловской области ложную активность среди местных охотников провоцируют косяки перелетных птиц, которых добытчики дичи принимают за уток и гусей. Они похожи размером и даже голосом.

Оказалось, что не все, кто выглядит как утка и крякает как утка, являются утками. В региональном управлении эконадзора и природопользования пояснили, в замешательство охотников приводят стаи серебристых чаек. Они прилетают в Орловскую область самыми первыми и нередко передвигаются косяками.

Серебристая чайка размерами напоминает гуся и даже звуки издает отдаленно напоминающие голос гуся или утки. Даже опытные орнитологи издалека и без оптики могут перепутать чаек с дикими гусями.

«В совокупности данных особенностей поведения многие охотники принимают летящих серебристых чаек за первых пролетных гусей и с радостью делятся этой новостью с другими, что вызывает ложную активность среди охотничьего сообщества региона», — поясняют в ведомстве.

В управлении эконадзора и природопользования добавляют, что отстреливать чаек не стоит. Это редкая на гнездовании в Орловской области птица. Она не является объектом охоты и в регулировании численности на территории не нуждается.

ИА «Орелград»

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