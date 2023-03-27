Неделю молитвы провели в орловских колониях

Богослужения и молебны прошли даже в следственном изоляторе.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, богослужения и молебны прошли во всех исправительных колониях и следственном изоляторе, расположенных на территории региона. Речь идет о проведении ставшей уже традиционной «неделе молитвы». Она проводится дважды в год: весной, незадолго до праздника Пасхи, и осенью, к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

«Каждый день этой недели посвящен отдельной богослужебной теме: о заключенных под стражу, об исполнении правосудия, о жертвах преступления, об умножении любви в семьях заключенных, о возвращении бывших заключенных в гражданское общество, о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, — рассказали в пресс-службе УФСИН. — Помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Сергий Крючков совершил богослужение в домовом храме СИЗО-1, исповедовал и причастил осужденных отряда хозяйственного обслуживания, после провел беседы с несовершеннолетними, находящимися в следственном изоляторе».

Он же совместно с протоиереем Олегом Сучковым совершили литургию Преждеосвященных Даров в домовом храме в честь святителя Николая Чудотворца, расположенном на территории исправительной колонии № 5 общего режима в поселке Нарышкино. Также священнослужители исповедали и причастили осужденных, которые содержатся в данном учреждении. В исправительной колонии №6 и колонии-поселении №3 отец Сергий Крючков также совершил богослужения, исповедал и причастил заключенных. Кроме того, в режимных учреждениях региона были проведены проповеди и беседы о смысле и значении православного поста, христианства.

Тем временем, митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил чинопоследование Пассии в Свято-Никольском храме поселка Кромы. Архипастырю сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин, благочинный храмов Троснянско-Кромского округа и настоятель Никольского храма протоиерей Виктор Титов и другие. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, заключительное в этом году богослужение с чином Пассии митрополит Тихон совершит 2 апреля в 17:00 в Николо-Песковском храме города Орла.

«Слово «пассия» происходит от латинского passio и означает «страдание», — пояснили в митрополии. — Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Чин составлен из песнопений Страстной седмицы и чтения евангельских повествований о Страстях Христовых».

ИА «Орелград»