Орловцы могут получить 100 тысяч рублей за фото с деревом

Крупный денежный приз можно получить, просто сфотографировавшись у зеленого великана.

Единственное условие – насаждение должно быть внесено в реестр памятников живой природы. В Орловской области растут три таких дерева.

Участником всероссийского фотоконкурса «Деревья – памятники живой природы» может стать любой желающий. Он стартовал 1 марта и преследует цель запечатлеть первозданную красоту деревьев – памятников живой природы, отмечает Управление эконадзора и природопользования.

Условия конкурса просты – сфотографировать дерево, внесенное в реестр старовозрастных деревьев России, и отправить снимок на сайт организаторов. Призовой фонд конкурса поделят три лучшие фотоработы. За первое место – 100 тысяч рублей, за второе и третье по 60 и 30 тысяч соответственно.

Добавим, что в Орловской области произрастают три дуба черешчатых, включенных в реестр уникальных. Два из них в Мценском районе в деревне 2-е Меркулово еще один – в Орле на пересечении улицы Октябрьской и бульвара Победы. К памятникам относили и дуб в Спасском-Лутовиново. Но его уничтожил ураган в 2021 году.

Заявки на конкурс принимают до 1 октября. Итоги и лучшие фотографии опубликуют 1 ноября на сайте программы (www.rosdrevo.ru).

ИА «Орелград»