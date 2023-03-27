Орловцы могут получить 100 тысяч рублей за фото с деревом

27.3.2023 | 16:45 Новости, Общество

Крупный денежный приз можно получить, просто сфотографировавшись у зеленого великана.

 

Единственное условие – насаждение должно быть внесено в реестр памятников живой природы. В Орловской области растут три таких дерева.

Участником всероссийского фотоконкурса «Деревья – памятники живой природы» может стать любой желающий. Он стартовал 1 марта и преследует цель запечатлеть первозданную красоту деревьев – памятников живой природы, отмечает Управление эконадзора и природопользования.

Условия конкурса просты – сфотографировать дерево, внесенное в реестр старовозрастных деревьев России, и отправить снимок на сайт организаторов. Призовой фонд конкурса поделят три лучшие фотоработы. За первое место – 100 тысяч рублей, за второе и третье по 60 и 30 тысяч соответственно.

Добавим, что в Орловской области произрастают три дуба черешчатых, включенных в реестр уникальных. Два из них в Мценском районе в деревне 2-е Меркулово еще один – в Орле на пересечении улицы Октябрьской и бульвара Победы. К памятникам относили и дуб в Спасском-Лутовиново. Но его уничтожил ураган в 2021 году.

Заявки на конкурс принимают до 1 октября. Итоги и лучшие фотографии опубликуют 1 ноября на сайте программы (www.rosdrevo.ru).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования