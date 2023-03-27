Орловский губернатор сообщил, как будут разрешать майские мероприятия

27.3.2023 | 21:21 Новости, Общество

Андрей Клычков поднял тему в ходе прямого эфира в соцсетях 27 марта.

Один из слушателей поинтересовался, будет ли парад?

«Исходя из конкретной ситуации и рисков, будет приниматься решение по проведению тех или иных массовых мероприятий. Организационно к этому готовимся, но решение будет ближе к наступлению конкретных событий», — сообщил Андрей Клычков.

По словам губернатора, сегодня на планерке обсуждали вопросы по первомайским мероприятиям,  шествию «Бессмертного полка» и празднованию Дня Победы.

Напомним, в Орловской области отказались от массовых мероприятий и салюта на Новый год. Праздничную атмосферу создавали точечно учреждения культуры и образования, с помощью украшения  населенных пунктов. Однако массовые гуляния посчитали неуместными. Кроме того, власти рекомендовали гражданам и юрлицам отказаться от использования пиротехники.

ИА «Орелград»

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