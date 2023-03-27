С орловских дорог исчезли знаки и сигнальные столбики

Информация о состоянии орловских дорог направлена в прокуратуру.

В Орловской области сотрудники районных отделов ГИБДД проводят плановый надзор за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети на территории их обслуживания. Проверки ужесточаются с наступлением весны. В частности, в Мценском районе полицейские провели выездное обследование дорог, по которым проходят маршруты движения школьных и рейсовых автобусов.

«Так, в рамках профилактического мероприятия «Внимание каникулы» осуществлено выездное обследование по надзору за содержанием улично-дорожной сети автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Отрадинское – Башкатово — Апальково, «М-2 Крым» — Клейменово — Башкатово, Северный подъезд к городу Мценску и улично-дорожной сети города Мценска, по которым проходят маршруты движения школьных и рейсовых автобусов», — перечислили в региональном Управлении ГИБДД.

В ходе обследования на указанных автодорогах был выявлен ряд недостатков, в том числе дефекты покрытия проезжей части и дорожной разметки, а также факты утраты дорожных знаков и сигнальных столбиков. По всем выявленным недостаткам были составлены акты выездных обследований и протоколы инструментального обследования. Собственникам и организациям, занимающихся содержанием данных автодорог, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, информация по результатам обследования была направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру.

В Ливенском районе сотрудники Госавтоинспекции тоже провели выездное обследование автомобильных дорог. Оно было проведено с использованием технических средств, выданных полиции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как уточнили в УГИБДД, инспекторы обследовали автодороги Ливны – Навесное, Ливны — Навесное — Грачев Верх — граница с Липецкой областью, Ливны – Навесное — Круглое и другие. В результате, как и в Мценском районе, под Ливнами был выявлен ряд недостатков улично-дорожной сети.

«Покрытие проезжей части данных дорог имеет множественные дефекты (выбоины, просадки, разрушение кромки и иные повреждения), в том числе и превышающие предельные размеры отдельных дефектов, установленные таблицей ГОСТ, — уточнили в УГИБДД. – Стерта и плохо различима горизонтальная дорожная разметка, отсутствуют дорожные знаки различных групп, наличие которых предусмотрено проектом организации дорожного движения на автодорогах. Отсутствуют километровые столбики по всей протяженности указанных автодорог. Нарушена целостность лицевой поверхности и изменены светотехнические характеристики в виде выцветания краски дорожных знаков, расположенных на автодорогах».

По фактам выявленных недостатков информация в данном случае также была направлена в местную прокуратуру, кроме того, ее вместе с представлениями довели до собственников автодорог и организаций, несущих ответственность за содержание «трасс». «Полицейские уверены, что содержание и обустройство автомобильных дорог оказывает существенное влияние на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также на тяжесть их последствий», — резюмировали в УГИБДД.

ИА «Орелград»