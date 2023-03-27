У «Лесоторговой» запретят остановку

27.3.2023 | 10:12 ЖКХ, Новости

Схема установки дорожных знаков утверждена мэром Орла.

Фото: orel-panorama.ru

Знаки 3.27 «остановка запрещена» появятся между зданиями №64 и №62 по улице Городской. Их установка будет произведена в целях обеспечения безопасности дорожного движения, подчеркнуто в постановлении. 2 марта расположение знаков согласовано на заседании городской комиссии по обеспечению БДД.

Расстояние между знаками «остановка запрещена» — 40 метров. Также предусмотрено нанесение горизонтальной разметки.

Примечательно, что в этом месте длительное время стоял грузовик с «рекламным» баннером на боку.

ИА «Орелград»

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