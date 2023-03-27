В Орловской области скорая не смогла проехать в деревню из-за дождя

Только через день заболевшего мужчину доставили к трассе с твердым покрытием.

Разобраться в ситуации 27 марта на совещании в обладминистрации поручил губернатор Андрей Клычков.

«В Верховском районе деревня Ивановка скорая не поехала за пациентом, потому что дождь. У меня убедительная просьба в ситуации разобраться, выяснить все обстоятельства. И по линии департамента дать полноценную информацию для жителей. Я не сторонник заниматься шапкозакидательством и искать виноватых на нашем совещании, но проверку считаю необходимым сделать оперативно», — заявил губернатор.

«Сегодня все сделаем», — ответил глава Депздрава Игорь Петчин.

Ночью 27 марта в группе «Главная Дорога» был опубликован ролик «Путь в больницу».

«Вот так из деревни Ивановка люди вынуждены добираться до больницы. Мужчине стало плохо 25 марта, только на следующий день нашелся человек, который смог довезти пациента до трассы на асфальтовую дорогу, где ожидали врачи. Из-за дождя и состояния дороги скорая не смогла проехать в деревню».

ИА «Орелград»