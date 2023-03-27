В Орловской области ветер усилится до 18 метров в секунду

27.3.2023 | 13:02 Новости, Общество

В региональном МЧС предупреждают о неблагоприятной погоде. 

27 и 28 марта в Орловской области усилится юго-восточный ветер. В дневные часы его скорость будет достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +10°С…+15°С днем и 0°С…+5°С в ночные часы. Существенных осадков синоптики не предсказывают. Днем местами возможны небольшие дожди.

Жителей области предупреждают об усилении ветра и рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций. При ухудшении погодных условий безопаснее оставаться в помещениях.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — добавляют в МЧС по Орловской области.

По данным сайта «Погода и климат» в Орловской области средняя температура марта + 1.9°, что выше нормы на 3,3 градуса. Выпало осадков 51 мм. Эта сумма составляет 132% от нормы.

ИА «Орелград»

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