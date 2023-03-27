Водители скорой помощи Орла обратились к Путину

«Вынуждены подрабатывать из-за нищенской зарплаты».

Водители станции скорой помощи в Орле записали видеообращение к Президенту Владимиру Путину. Они просят разобраться с отказом назначить им доплату, как сотрудникам учреждений первичного звена здравоохранения. Также водители недовольны тем, что вынуждены оплачивать из своего кармана стоимость ремонта реанимобилей после ДТП.

Водители скорой помощи возмущены тем, что так и не получили надбавки к зарплате, в отличие от коллег-медиков, которым назначили президентские выплаты. Он напомнили, что в ковидные времена их приравняли к медикам и выплачивали прибавки.

«В соседних регионах везде добавили, а в Орловской области нас как бы не существует, и мы также получаем 20-25 тысяч рублей максимум. Мы вынуждены подрабатывать из-за нищенской зарплаты», — говорится в видеообращении к Путину.

Также водители настаивают на страховке автомобилей скорой помощи по КАСКО. Сейчас повреждения служебного транспорта по вине водителей оплачиваются из их кармана. Они настаивают, что рискуют на дороге исключительно ради спасения жизней пациентов.

Высказались водители и о предложенной региональным Департаментом здравоохранения прибавке к зарплате. Ее утвердили в сумме 720 рублей.

«Мы считаем это просто оскорбительно, это просто издевательство над простым трудовым классом. Хотелось бы, чтобы вы обратили на нас внимание и помогли в нашей непростой ситуации. Будьте добры, будем вам очень благодарны», — обратились водители к Президенту.

ИА «Орелград»

