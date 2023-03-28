Губернатор показал, каким видят студенческий кампус

Картинки глава Орловской области опубликовал в соцсетях.

«Идея строительства студенческого кампуса является по-настоящему прорывной для нашего региона, — подчеркнул Андрей Клычков. — Это стратегический проект, который создаст широкие возможности не только для студентов, но и для всей сферы образования Орловщины».

Правительством Российской Федерации на кампус выделено 10 млрд рублей, напомнил губернатор.

На минувшей неделе портал Орловской области сообщал, что в ближайшее время в Министерстве высшего образования и науки РФ оценят концепцию проекта. Власти уверены, что защита пройдет успешно.

Студенческий кампус — это 66 тыс. кв. метров инфраструктуры, включая общежитие на полторы тысячи человек, лектории, лаборатории, стадион, площадки для отдыха. Первый камень межвузовского кампуса обещают заложить в 2023 году. Срок реализации – 2026 год.

ИА «Орелград»