На набережной Оки определили места для новых саженцев

28.3.2023 | 17:08 ЖКХ, Новости

Они заменят погибшие деревья и расширят липовую аллею, пояснили в администрации Орла.

Места для посадки выбирали с особой тщательностью – специалисты определили участки с помощью топосъемки. Озеленять набережную будут от Октябрьского моста до улицы Степана Разина.

«Там уже есть липовые аллеи и принято решение продолжить их ряды, досадить новые саженцы и заменить погибшие, — рассказал начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации Орла Максим Барбашов.

К настоящему моменту на участке набережной Оки уже вбили в землю 111 колышков. Размещение согласовано с ресурсоснабжающими организациями.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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