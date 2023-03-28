На набережной Оки определили места для новых саженцев

Они заменят погибшие деревья и расширят липовую аллею, пояснили в администрации Орла.

Места для посадки выбирали с особой тщательностью – специалисты определили участки с помощью топосъемки. Озеленять набережную будут от Октябрьского моста до улицы Степана Разина.

«Там уже есть липовые аллеи и принято решение продолжить их ряды, досадить новые саженцы и заменить погибшие, — рассказал начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации Орла Максим Барбашов.

К настоящему моменту на участке набережной Оки уже вбили в землю 111 колышков. Размещение согласовано с ресурсоснабжающими организациями.

ИА «Орелград»