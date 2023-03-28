На Орловщине снизились долги за энергоресурсы

28.3.2023 | 8:42 ЖКХ, Новости

Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам совещания 27 марта.

 

Задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ в Орловской области 2022 году уменьшилась на 577 миллионов рублей. Общий размер долга на 1 марта составлял 495 миллионов рублей.

«Это ниже уровня прошлого года, и большинство предприятий своевременно оплачивает потребленные энергоресурсы», — прокомментировал цифры глава региона Андрей Клычков.

Положительно с точки зрения оплаты потребленных энергоресурсов оценили организации ЖКХ Должанского, Малоархангельского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования