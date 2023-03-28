На Орловщине снизились долги за энергоресурсы

Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам совещания 27 марта.

Задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ в Орловской области 2022 году уменьшилась на 577 миллионов рублей. Общий размер долга на 1 марта составлял 495 миллионов рублей.

«Это ниже уровня прошлого года, и большинство предприятий своевременно оплачивает потребленные энергоресурсы», — прокомментировал цифры глава региона Андрей Клычков.

Положительно с точки зрения оплаты потребленных энергоресурсов оценили организации ЖКХ Должанского, Малоархангельского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны.

ИА «Орелград»