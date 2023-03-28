Орловцы попросили проложить дорожки там, где удобно ходить

В Орле завершилось обсуждение благоустройства 39 «дополнительных» дворов.

Планируется преобразить территории по улицам Ленина, Брестская, Матросова, Полесская. Администрация Орла рассказала о самых частых предложениях жителей. Они попросили узаконить и облагородить «гусиные тропы» — натоптанные по грунту дорожки. Так сложились пешеходные маршруты, и они останутся на месте, даже если проектировщик нарисует что-то новое. Также жители попросили не мельчить площадки, устанавливая в каждом двое одинаковое оборудование. Например, создать одну игровую зону для малышей на три дома, а в следующем дворе – спортивную. Орловцы выступили за сохранение озеленения, с большим энтузиазмом готовы включиться в оформление ландшафтных зон.

Итоговые встречи с презентацией и утверждением дизайн-проектов пройдут 4-5 апреля. Объявления уже появились на информационных стендах у подъездов, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Напомним, по основной программе благоустройства в областной столице отремонтируют 33 двора. Дополнительных пока 39. Мэр Орла Юрий Парахин сообщал, что их количество в 2023 году должно увеличиться втрое за счет дополнительного финансирования.

ИА «Орелград»