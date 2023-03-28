Роспотребнадзор устроит День открытых дверей для выпускников

28.3.2023 | 18:45 Новости, Общество

Он состоится в здании управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 апреля.

Выпускников орловских школ и студентов ссузов приглашают на День открытых дверей для абитуриентов. На встрече ждут желающих продолжить обучение по целевому набору по специальности «Медико-профилактическое дело» на факультетах в КГМУ (г. Курск) и в СЗГМУ им. И.И.Мечникова (г. Санкт-Петербург).

В программе — общение по вопросам поступления с руководством управления, ознакомительная экскурсия по отделу санитарно-гигиенических лабораторных исследований и по вирусологической лаборатории, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начало в 11:00. Адрес: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2А (актовый зал).

ИА «Орелград»

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