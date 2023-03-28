В Орле провал у ТЦ «Утес» обещают устранить до конца недели

Яма не связана с качеством капремонта улицы Ломоносова, заверили в горадминистрации.

Новое дорожное полотно провалилось со стороны торгового центра из-за проблем с коммунальными сетями. Произошел перелом трубопровода. Второй перелом сегодня, 28 марта, в течение дня устраняет «Орелводоканал». Рядом бросовая теплотрасса, туда и вымыло грунт. Возможно, потребуется замена трубы, тогда срок устранения — до конца рабочей недели, сообщили в пресс-службе Администрации Орла со ссылкой на данные «Орелводоканала».

Напомним, в 2022 году улицу Ломоносова капитально отремонтировали. Цена контракта – 35 млн рублей.

ИА «Орелград»