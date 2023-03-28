В Орле утвердили условия выплат семьям погибших в СВО

Деньги будут выделять из резервного фонда администрации города Орла.

Мэр города Орла Юрий Парахин утвердил «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты члену семьи (близкому родственнику) погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации, принимавшего участие в специальной военной операции». Отметим, что это уже второй подобный документ за последнее время. Первый был утвержден в феврале 2023 года. Он предполагал предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной денежной выплаты за понесенные расходы по организации погребения погибших в СВО.

Согласно новому документу право на единовременную денежную выплату имеет один из следующих членов семьи (близких родственников) погибшего или умершего гражданина, принимавшего участие в военной операции, взявший на себя расходы по организации его погребения на территории города Орла. По условиям, это могут быть супруги, состоявшие на день гибели (смерти) гражданина, принимавшего участие в военной операции, в зарегистрированном браке с ним; дети, достигшие 18 лет; родители погибшего (умершего) гражданина, принимавшего участие в военной операции; полнородные братья и сестры.

Размер единовременной денежной выплаты составляет 30 тысяч рублей. Деньги будут выделяться из резервного фонда администрации города Орла. Соответствующие изменения, расширяющие спектр использования резервных бюджетных ассигнований, также утвердил Юрий Парахин. Предоставление единовременной денежной выплаты производится по представленному в письменной форме в администрацию города Орла заявлению. Последнее подается в течение 12 месяцев со дня гибели (смерти) гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции. Перечисление единовременной денежной выплаты производится управлением социальной поддержки населения, опеки и попечительства на счет заявителя в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о ее предоставлении.

ИА «Орелград»