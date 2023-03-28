В Орле вынесен приговор по делу о мошенничестве при реализации нацпроекта 

При строительстве футбольного поля в Знаменке использовались дешевые материалы.

Генерального директора ООО «Пром-Экология» признали виновным в мошенничестве на 6,7 миллиона рублей. Компания использовала более дешевые материалы при строительстве футбольного поля в поселке Знаменка. Работы проводились с сентября по ноябрь 2019 года. А оплату подрядчик получил в соответствии с контрактом — 12 млн рублей. Гендиректор компании-подрядчика предоставил заказчику акты с ложными сведениями.

Руководителя ООО «Пром-Экология» признали виновным в мошенничестве и приговорили к лишению свободы на срок три года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях сроком на 3 года, сообщают в областной прокуратуре.

Отдельно рассматриваются деяния главного специалиста КУ ОО «Орелгосзаказчик», который принял ложные документы и не достаточно контролировал ход работ. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

Отметим, в реальности объект доделали только в июле 2020 года, отмечала Контрольно-счетная палата. Аудиторы нашли при строительстве поля признаки аффилированности.

ИА «Орелград»