В Орловской области разобьют сады на площади более 100 гектаров

Орловские предприниматели стали охотнее инвестировать в высадку плодовых культур.

В регионе начнут закладку яблоневого сада на площади около 1 тысячи гектаров. Таких размеров он должен достигнуть к 2032 году. Этот проект реализует предприниматель в Дмитровском районе. Посадки будут производиться в несколько этапов. Также в рамках проекта построят два хранилища для сортовых яблок, которые будут выращивать в саду. Об этом рассказал заместитель губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков на телеканале «Первый областной».

По чиновника, в прошлом году в регионе было заложено 126 гектаров новых садов интенсивного типа. Весной текущего года будет заложено еще 100 гектаров.

Он добавил, что планы по развитию садоводства в регионе реализуются хорошими темпами. Если еще 5-10 лет назад инвесторы не хотели вкладываться в это направление, то в настоящее время идут охотно. Кроме того, в регионе Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур участвует в выведении новых сортов плодовых.

— Сейчас бизнес понимает, что садоводство — это востребованное и высокомаржинальное направление, которое имеет государственную поддержку. Правительство Орловской области помогает такому бизнесу с точки зрения овощехранилищ, а также путем введения в оборот земель, которые ранее были невостребованными, — отметил Сергей Борзенков.

ИА «Орелград»