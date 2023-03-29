Двухуровневые квартиры и панорамные окна. В Горсовете Орла оценили дом на Покровской

29.3.2023 | 16:18 Новости, Строительство

Новостройка заменит собой разрушившиеся бывшие объекты культурного наследия.

Депутаты Орловского горсовета на заседании профильного комитета предварительно согласовали проект нового дома, который должен вписаться в архитектурный ансамбль на улице Покровской.

Проект нового четырехэтажного дома представила начальник городского управления градостроительства Мария Родштейн. Она уточнила, что эскиз уже прошел согласование с управлением по государственной охране объектов культурного наследия области и управлением градостроительства города. 

Новый многоквартирный дом предусматривает планировку с одно и двухуровневыми апартаментами и панорамным остеклением. Проектировщики продумали подсветку и учли нормативы по парковочным местам. 

Депутаты Горсовета пришли к вводу, что новый дом вполне вписывается в общий архитектурный ансамбль на улице Покровской. 

«Коллеги-депутаты на профильном комитете одобрили изменения, окончательное решение мы примем на сессии горсовета в эту пятницу, 31 марта», — уточнил председатель Орловского горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»

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