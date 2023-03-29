Поликлинику Новодеревеньковской ЦРБ отремонтируют за 50 миллионов

29.3.2023 | 7:00 Медицина, Новости

Обновление начнется уже этой весной.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В рамках визита в Новодеревньковский район 28 марта губернатор Андрей Клычков посетил местную ЦРБ, сообщает портал Орловской области.

В этом году поликлинику центральной районной больницы планируют капитально отремонтировать. На это направят 50 миллионов рублей. Как уточнил глава региона на встрече с медиками, конкурсные процедуры по выбору подрядной организации состоятся в апреле, а в мае начнутся сами работы.

«Будет проведен полный комплекс работ и внутри, и снаружи здания», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, ЦРБ получит современный маммограф. Его поставка ожидается в начале лета.

ИА «Орелград»

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