Производство лекарств в Орловской области снизилось на треть

Регион продолжает минусовать в ряде промышленных секторов.

Орелстат рассказал о динамике промышленного производства в Орловской области в феврале 2023 года. Сообщается, что индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 5,2 процента, а за период с начала года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, стал меньше на 6,3 процента. При этом относительно января 2023 года в регионе был зафиксирован рост указанного индекса на 2,6 процента. Некоторые подотрасли демонстрируют значительное снижение результатов своей деятельности.

«По сравнению с февралем 2022 года существенно снизилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 36,1 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 33,1 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 28,5 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 24 процента, бумаги и бумажных изделий – на 22,6 процента», — перечислили в Орелстате.

Кроме того, металлургическое производство сократилось на 21,3 процента, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 12,1 процента. Генерация электроэнергии в регионе снизилась к уровню февраля 2022 года на 4,1 процента, но при этом на 11,9 процента увеличилась выработка пара и горячей воды. Статистики также отмечают, что положительная динамика наблюдалась в ряде других подотраслей, в частности в двух секторах промышленного производства. Так, добыча полезных ископаемых выросла на 18,5 процента по отношению к февралю 2022 года и на 13,9 процента по сравнению с январем-февралем прошлого года.

«В энергетическом секторе рост составил 3,6 и 1,6 процента соответственно, — добавили в Орелстате. — В двух других секторах зафиксировано снижение объемов производства: в обрабатывающем – на 6,6 и 7,4 процента соответственно; в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 22,2 и 26,7 процента соответственно. В сырьевом секторе по сравнению с февралем 2022 года выросли объемы добычи щебня на 81,8 процента и песков строительных – на 0,3 процента».

В обрабатывающем секторе рост выпуска продукции к февралю прошлого года показали отрасли, связанные с производством: напитков – на 43,5 процента, мебели – на 38,2 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 38,1 процента, электрического оборудования – на 10,7 процента, одежды – на 0,5 процента.

ИА «Орелград»