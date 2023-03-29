В Орле ищут способ сэкономить время на сборах детей на прогулку

Эти и другие проблемы обсуждают при участии экспертов Госкорпорации «Росатом».

Вместе с ними администрация Орла, учреждения образования, культуры, муниципальные предприятия учатся основам «бережливого производства» — как добиться максимального результата, используя минимум ресурсов и не теряя времени. В текущем году в Орле запланировали реализовать 130 проектов в этом направлении, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, большинство идей от представителей системы образования касались работы с документацией. В том числе участники предлагали идеи, как заменить множество «согласий» на один документ и оперативно информировать родителей. В числе обсуждаемых инициатив был и проект по оптимизации процесса одевания детей в детских садах на прогулку и исключения «толкучки» в раздевалке.

В идеале идеи становятся проектами, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку. По словам эксперта ГК «Росатом» Ирины Грошевой, орловские команды демонстрируют высокий уровень подготовки, что позволяет им регулярно получать гранты. С ноября 2019 года успешно внедрены в жизнь уже 139 проектов, в том числе разработки МПП ВКХ «Орёлводоканал» и гимназии №34, опыт которых распространяется по всей России.

ИА «Орелград»