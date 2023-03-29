В Орле покупатель напал на работника гипермаркета

Хулигана задержали, им оказался приезжий мужчина.

В Орле силовики задержали дебошира, который с кулаками набросился на работника гипермаркета. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. Речь идет о гипермаркете, расположенном на территории Советского района города Орла. Из торгового предприятия на пульт охраны поступил тревожный сигнал. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж правоохранителей. Как выяснилось, один из посетителей грубо нарушал общественный порядок.

«Он употреблял в адрес продавцов и окружающих нецензурные выражения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии. — На требования покинуть торговый зал и прекратить хулиганские действия мужчина отреагировал применением физической силы по отношению к одному из продавцов. Росгвардейцы пресекли противоправные действия гражданина, задержали и передали его в отдел полиции».

Личность дебошира установили оперативно. Как выяснилось, хулиганом оказался 36-летний уроженец города Ливны. Теперь выяснением обстоятельств происшествия займутся представители полиции. Им предстоит дать правовую оценку и квалификацию действиям задержанного, после чего будет поставлен вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности.

ИА «Орелград»