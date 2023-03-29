В Знаменке из реки Цон доставали утонувший ВАЗ

Машину обнаружили не сразу.

Накануне, 28 марта, в пожарно-спасательную службу Орловской области обратился мужчина. Он сообщил, что его ВАЗ-2115 съехал с улицы Набережной поселка Знаменка в реку Цон. Автомобиль полностью ушел под воду. Самостоятельно водитель достать его не мог.

На месте происшествия работали сотрудники водного поисково-спасательного отряда. Владелец не смог показать точное место нахождения ВАЗа, потому водолаз погрузился и обнаружил автомобиль, несмотря на сильное течение и нулевую видимость.

ВАЗ находился на глубине трех метров. Водолаз закрепил на автомобиле буксировочный трос, с помощью которого ВАЗ достали из реки.

ИА «Орелград»