В Знаменке из реки Цон доставали утонувший ВАЗ

29.3.2023 | 12:10 Новости, Происшествия

Машину обнаружили не сразу.

Накануне, 28 марта, в пожарно-спасательную службу Орловской области обратился мужчина. Он сообщил, что его ВАЗ-2115 съехал с улицы Набережной поселка Знаменка в реку Цон. Автомобиль полностью ушел под воду. Самостоятельно водитель достать его не мог.

На месте происшествия работали сотрудники водного поисково-спасательного отряда. Владелец не смог показать точное место нахождения ВАЗа, потому водолаз погрузился и обнаружил автомобиль, несмотря на сильное течение и нулевую видимость.
ВАЗ находился на глубине трех метров. Водолаз закрепил на автомобиле буксировочный трос, с помощью которого ВАЗ достали из реки.

ИА «Орелград»

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