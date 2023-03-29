Впервые воссоздан артефакт Судбищенской битвы

Реконструктор восстановил топор, найденного на месте битвы 1555 года.

Тульский реконструктор, руководитель военно-исторического клуба «Сварга», многолетний участник и эксперт военно-исторического фестиваля «Куликово поле» Владимир Терехов воссоздал артефакт с места находок, совершенных в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, данный артефакт стал первым восстановленным образцом, всего же начиная с 2021 года на поле Судбищенской битвы под Орлом было обнаружено более 4000 тысяч различных артефактов. Мастер рассказал прессе, что оригинальный артефакт, найденный археологами в орловской земле осенью 2021 года топор, увидел в новостной заметке и сразу решил воспроизвести в своей мастерской.

«Этот топор отличается декором обуха из вертикальных насечек, которые при взгляде сверху образуют волнообразный край, — цитирует РИА Новости Владимира Терехова. — На тыльной части обуха есть другая интересная деталь – яблоко с насечками на граненой ножке, которое могло иметь как эстетическую, так и практическую боевую функцию».

Реконструктор сумел получить фото и технический рисунок с размерами оружия в Российской академии наук. Работа оказалась сложной и заняла около 40 часов. При этом мастер подчеркнул, что топор не является оружием, так как не заточен и не посажен на рукоять.

«Определить, был ли это русский или татарский топор, наверняка пока что нельзя, так как оружие сходной формы встречалось и на Руси, и в Крыму. Принадлежал топор, скорее всего, не простому воину, но и не очень знатному, так как он не имеет деталей из драгоценных металлов», – объяснил Терехов.

Напомним, Судбищенская битва состоялась 24-25 июня 1555 года, когда русский отряд под командованием воеводы Ивана Шереметева сошелся с войском крымчаков, превосходившим по численности русских в два-три раза. Точное место битвы было обнаружено только в 2021 году. Археологам удалось найти остатки русского лагеря, который представлял собой небольшое временное укрепление в лесистом овраге на берегу реки Любовши. Крымчаки около суток безуспешно пытались взять лагерь штурмом, применяя даже артиллерию, однако были вынуждены отступить обратно на юг, отказавшись от похода на Тулу.

Первые артефакты еще в апреле 2021 года в ходе тренировочных погружений в реке Гоголь нашли члены Орловского клуба подводного плавания «ДИВО». Это были предметы, напоминающие вооружение периода сражения русских и татарских войск, в частности наконечники от стрел, копье и элементы конской упряжи. Дайверы о своем открытии рассказали археологам, которые затем провели профессиональные раскопки на предполагаемом месте исторической битвы. Летом 2021 года вновь выявленный археологический объект был поставлен на учет управлением по охране объектов культурного наследия Орловской области как «Стоянка / Судбищенская битва 1555 г.».

ИА «Орелград»