Депутаты обеспокоились истреблением кабанов в Орловской области

Чиновники уверяют, что это не так.

Вопрос о сокращении численности кабанов в Орловской области подняли 30 марта в облсовете на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Депутаты, в частности, поинтересовались у чиновников, почему в регионе идет ликвидация всего поголовья диких кабанов? Однако замначальника управления — начальник отдела охотнадзора, регулирования и использования объектов животного мира управления эконадзора и природопользования Иван Тришкин заявил, что никакого полного уничтожения кабанов на Орловщине нет.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин напомнил про приказ департамента надзорной и контрольной деятельности. Документ устанавливает 30 км зону полной ликвидации поголовья кабанов вокруг свиноводческих комплексов. Приказ принят для предупреждения распространения африканской чумы свиней.

Иван Тришкин уточнил, что речь идет не о 30 км по радиусу, а только в границах района, где находится свинокомплекс, сообщила пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»