Депутаты обеспокоились истреблением кабанов в Орловской области

30.3.2023 | 20:35 Новости, Общество

Чиновники уверяют, что это не так.

Вопрос о сокращении численности кабанов в Орловской области подняли 30 марта в облсовете на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Депутаты, в частности, поинтересовались у чиновников, почему в регионе идет ликвидация всего поголовья диких кабанов? Однако замначальника управления — начальник отдела охотнадзора, регулирования и использования объектов животного мира управления эконадзора и природопользования Иван Тришкин заявил, что никакого полного уничтожения кабанов на Орловщине нет.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин напомнил про приказ департамента надзорной и контрольной деятельности. Документ устанавливает 30 км зону полной ликвидации поголовья кабанов вокруг свиноводческих комплексов. Приказ принят для предупреждения распространения африканской чумы свиней.

Иван Тришкин уточнил, что речь идет не о 30 км по радиусу, а только в границах района, где находится свинокомплекс, сообщила пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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