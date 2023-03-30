МУП «ТТП» заплатит неустойку за лизинг автобусов

Муниципальное предприятие проиграло процесс в арбитражном суде.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Кар Лизинг» из Москвы к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании неустойки по договору финансовой аренды, заключенному в ноябре 2020 года. Неустойка была начислена за период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Отметим, что истец изначально просил о взыскании задолженности по договору лизинга автобусов в размере 2,8 миллиона рублей и неустойки в размере 128 617 рублей.

Однако на днях ООО «Бизнес Кар Лизинг» представило в материалы дела уточнение исковых требований, согласно которому просило взыскать только неустойку в связи с частичной оплатой задолженности ответчиком. Кстати, МУП «ТТП» представило в суд письменный отзыв. В нем указано, что предприятие является социально значимым, а задолженность по оплате лизинговых платежей сложилась в связи с недофинансированием предприятия из городского и областного бюджетов. Также в отзыве указано, что «предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении» и было обещано погасить задолженность после поступления денежных средств.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2020 года стороны на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме заключили договор лизинга. По его условиям лизингодатель обязался приобрести в собственность и передать лизингополучателю во временное владение и пользование для предпринимательских целей за определенную плату транспортные средства, а именно 12 автобусов марки ПАЗ. Общая сумма договора лизинга за весь период пользования автобусами составляет 53,729 миллиона рублей.

Платежи по договору распределены по периодам в соответствии с согласованным обеими сторонами графиком. Транспортное предприятие нарушило график, в связи с чем столичная компания направила ему письменную претензию. Поскольку она была оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд. Арбитраж исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» неустойку в размере 107 075 рублей и 11 299 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ИА «Орелград»