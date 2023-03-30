На Орловщине запустили «Народную приемку» отремонтированных дорог

30.3.2023 | 9:09 ЖКХ, Новости

О реализации нового проекта рассказал губернатор.

Жители Орловской области будут участвовать в приемке отремонтированных дорог, дворов, социальных объектов — в рамках проекта «Народная приемка». О его запуске в интервью телеканалу ГТРК «Орел» рассказал губернатор Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что ежегодно на ремонт тратятся огромные деньги. К примеру, в 2022 году объем финансирования дорожной деятельности составил  8 млрд рублей. В этом сезоне также предстоит большой масштаб работ. Важно, чтобы все объекты были отремонтированы с надлежащим качеством.

«Поэтому мы запустим проект Народной приемки объектов не только по дорогам, но и по дворам, а также объектам социальной сферы. Для меня крайне важно, чтобы каждая копейка, которая вкладывалась в инфраструктуру любого направления, действительно приносила эффект и результат», — сказал глава региона.

Напомним, ранее схожие функции выполнял «губернаторский контроль».

ИА «Орелград»

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