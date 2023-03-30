Опасный для здоровья творог поставили в орловский детсад

В продукте для детского питания выявлено превышение концентрации дрожжей.

В твороге, поставляемом в бюджетные учреждения Орла, выявлены дрожжи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Вопиющее нарушение требований технических регламентов Таможенного союза было вскрыто в ходе планового мониторинга за безопасностью пищевых продуктов. В его рамках сотрудники указанного выше ведомства на постоянной основе проводят отбор проб пищевой продукции в бюджетных учреждениях и направляют их на исследование в лабораторию.

«Согласно полученным протоколам испытаний Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в трех пробах творога м.ж.д. 9% производства ООО «Торговый дом» (Орловская область), отобранных в трех бюджетных учреждениях города Орла, обнаружено превышение предельно допустимого количества дрожжей, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Так, в образце творога, отобранного в пищеблоке детского сада, выявлено присутствие 8,5х102 колонеобразующих единиц на грамм, при норме – не более 100 КОЕ/г».

Специалисты пояснили, что озвученные результаты исследований свидетельствуют о несоответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Кроме того, они не отвечают требованиям ГОСТа, установленного для творога.

«Управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительной декларации о соответствии производителя ООО «Торговый дом», — резюмируют в ведомстве. — Владельцам продукции, поставщикам и производителю, а также в прокуратуру Орловской области направлены информационные письма».

Напомним, несколькими днями ранее в пробе молока, отобранной в детском саду Орла, был выявлен антибиотик. Проверка показала, что опасный для здоровья продукт был поставлен в Орел из Рязанской области, производителем является индивидуальный предприниматель. Эксперты в рамках лабораторного анализа выявили в молоке, предназначенном для питания детей, окситетрациклин. Владельцу продукции, поставщику и производителю, а также в прокуратуру Орловской области также были направлены информационные письма.

ИА «Орелград»