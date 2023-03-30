В Орле конкурс на строительство ФОКа выиграл опытный московский подрядчик

Компания одновременно будет возводить несколько объектов в России.

Итоги открытого конкурса были подведены 24 марта. Подрядчик, с которым планируют заключить контракт КУ ООО «Орелгосзаказчик», — ООО «Хатман Групп». Цена — 222 647 448 рублей 44 копейки. Аванс – 30%. Подписание контракта временно приостановлено из-за жалобы ООО «Апекс» в УФАС по Орловской области. (Как правило, на результаты отбора это не влияет).

Физкультурно-оздоровительный комплекс будут возводить в Орле на улице Матвеева. Подрядчику также предстоит разработать проектную документацию и пройти госэкспертизу до осени 2023 года. Далее он должен приступить непосредственно к строительству. Срок исполнения контракта – 25 декабря 2024 года.

Площадь земельного участка 12а, где планируется возведение ФОКа, – 6922 кв м. Двухэтажное здание должно включать универсальный спортивный зал (бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол), тренажерный зал, зал для занятий танцевальным спортом, раздевалки, тренерские, санузлы и прочие технические помещения. На территории ФОКа нужно предусмотреть освещение, озеленение, мощение и видеонаблюдение.

По данным kartoteka.ru, ООО «Хатман Групп» зарегистрировано в 2013 году в Химках. Генеральный директор и учредитель – Анна Хиле. Это микропредприятие, однако в феврале компания получила контракт на 505,3 млн рублей на строительство ФОКа в Челябинской области, а чуть ранее контракт на 628 млн рублей на строительство больницы в этом же регионе. В январе подписан контракт на 999,97 млн рублей на строительство детской поликлиники в Серове.

ИА «Орелград»