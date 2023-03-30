В Орловском округе ребенок-инвалид страдает из-за разбитых дорог

Прокуратура оценит действия и бездействие властей.

Информация о трудной ситуации, в которую попал ребенок-инвалид появилась с орловских СМИ. Сообщается, что в деревне Усть-Рыбница Орловского муниципального округа дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Это нарушает права несовершеннолетнего на беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Прокуратура инициировала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению законов при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования.

«По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона», — сообщают в прокуратуре Орловской области.

Просьбу о помощи опубликовало издание «ОрелТаймс«. Журналисты приводят фрагменты из письма женщины.

«Я мама паллиативного ребёнка-инвалида на аппарате ИВЛ. Мы живём в д. Усть-Рыбница: каждую весну и осень у нас невозможно проехать! К моему сыну 2 раза в месяц должна приезжать паллиативная служба, но по такому покрытию проехать невозможно. Если что-то случится с ребёнком или аппаратом, то к нам просто не проедет скорая помощь».

ИА «Орелград»