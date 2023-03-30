Жительница Орла ответит за жестокое убийство

30.3.2023 | 9:31 Новости, Происшествия

Облила бензином и подожгла возлюбленного.

СУ СК России по Орловской области

Следователи регионального СК завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. По версии следствия, жительница Заводского района Орла подожгла своего сожителя.

Так, ночью 26 октября прошлого года 41-летняя женщина была в нетрезвом состоянии, когда во дворе дачного дома повздорила с сожителем. После словесного конфликта обвиняемая облила 41-летнего мужчину бензином и подожгла. От полученных травм он скончался в больнице.

По факту жестокого убийства было возбуждено уголовное дело. Женщина полностью признала вину и заявила, что раскаялась.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд, уточнили в региональном СК.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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