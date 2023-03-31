Декана орловского вуза подозревают в коррупции

31.3.2023 | 11:28 Новости, Происшествия

Он задержан. Следователи настаивают на заключении под стражу.

СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении декана факультета одного из вузов региона. Его подозревают в выставлении положительных оценок студентам за денежное вознаграждение.

По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года декан факультета заставлял преподавателей вуза выставлять положительные оценки пяти студентам, а также принять у них курсовые работы без фактической проверки. За свои услуги декан получил от студентов взятки на общую сумму более 180 тысяч рублей.

По восьми эпизодам совершения преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудника вуза задержали. Органы следствия ходатайствуют о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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