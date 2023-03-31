МУП «ТТП» закупало топливо по завышенным ценам?

Озвучены итоги аудита в сфере муниципальных закупок.

Контрольно-счетная палата города Орла провела аудит почти двух тысяч договоров, заключенных в 2020-2022 годах МУП «Орелбыт», МАУК «КДЦ «Металлург» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» на общую сумму 355,819 миллиона рублей. Договоры были проверены на их соответствие законодательству о закупках товаров, работ и услуг. Как сообщают аудиторы, МУП «ТТП» провело 20 закупок с применением конкурентных способов. Экономия по итогам осуществления этих закупок составила 12,205 миллиона рублей.

В то же время, по подсчетам КСП, потери МУП «ТТП» за проверенный период составили 557,29 тысячи рублей «в связи с закупкой дизельного топлива по завышенным ценам», а также 648 тысяч рублей «в связи с несвоевременной оплатой выполненных работ (поставки товаров, оказанных услуг)». МУП «Орелбыт» и МАУК «КДЦ «Металлург» закупки осуществляли у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без применения конкурентных способов. В связи с этим экономия денежных средств по результатам осуществления закупок составила 0 процентов.

«Данный факт свидетельствует о неэффективности проводимых организациями мероприятий в сфере закупочной деятельности», — подчеркнули в КСП.

Отметим: из 1990 проверенных закупок трех указанных организаций 1970 закупок были произведены у единственных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Их общая сумма составила 105,845 миллиона рублей, или 30 процентов от общего объема проверенных закупок.

Таким образом, все 20 закупок с применением конкурентных способов провело только МУП «ТТП», Кстати, их общая сумма составила 249,973 миллиона рублей, или 70 процентов от общего объема проверенных закупок. В целом по результатам контрольных мероприятий выявлено 376 нарушений законодательства о закупках товаров, работ и услуг на общую сумму 29,164 миллиона рублей. Основными причинами выявленных нарушений, по мнению КСП, являются формальное отношение заказчиков к планированию закупок, несоблюдение должностными лицами, ответственными за ведение закупок, положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.

ИА «Орелград»