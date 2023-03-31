Орел перед оздоровительной кампании решил расплатиться по долгам прошлых лет

В бюджет города внесены поправки.

Главный финансовый документ Орла изменен на сессии горсовета 31 марта. Поправки коснулись перераспределения средств.

«В связи с подготовкой к оздоровительной кампании по оздоровлению детей в 2023 году, учитывая социальную значимость данных мероприятий, необходимо осуществить оплату кредиторской задолженности прошлых лет мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 8 миллионов 935 тысяч рублей», — цитирует пресс-служба горсовета заместителя мэра Алексея Степанова.

Напомним, в 2022 году почти 16 тысяч детей и подростков были заняты различными формами отдыха в летний период. Всего из муниципального бюджета на эти цели направлено 37 млн рублей, сообщала администрация Орла. Дети отдыхали в загородных лагерях, в лагерях при образовательных организациях, были заняты в экоотрядах.

ИА «Орелград»