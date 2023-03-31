Орловским больницам предложили мыть полы «безведерным методом»

31.3.2023 | 20:13 Медицина, Новости

Новую систему клининга презентовали для представителей медучреждений Орла.

Так называемый безведерный метод может заменить привычный способ влажной уборки, сообщил Департамент здравоохранения Орловской области.

Эксперты утверждают, что, по сравнению с новшеством, метод «ведро-вода» не только малоэффективен, но и негигиеничен. Дело в том, что невозможно менять воду после каждого полоскания тряпки, ветошь сложно отжать, из-за чего полы высыхают долго.

Взамен предлагается использовать мини-прачечные. Никаких ведер и воды, а только пропитанные дезинфицирующим средством микроволоконные мопы и салфетки. Их не нужно выполаскивать, они просто меняются на свежие. При этом за одну загрузку мини-прачечной можно убрать до 300-400 квадратных метров. После уборки использованные мопы и салфетки стирают в стиральной машине на режиме термохимической дезинфекции.

ИА «Орелград»

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