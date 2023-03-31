Орловским больницам предложили мыть полы «безведерным методом»

Новую систему клининга презентовали для представителей медучреждений Орла.

Так называемый безведерный метод может заменить привычный способ влажной уборки, сообщил Департамент здравоохранения Орловской области.

Эксперты утверждают, что, по сравнению с новшеством, метод «ведро-вода» не только малоэффективен, но и негигиеничен. Дело в том, что невозможно менять воду после каждого полоскания тряпки, ветошь сложно отжать, из-за чего полы высыхают долго.

Взамен предлагается использовать мини-прачечные. Никаких ведер и воды, а только пропитанные дезинфицирующим средством микроволоконные мопы и салфетки. Их не нужно выполаскивать, они просто меняются на свежие. При этом за одну загрузку мини-прачечной можно убрать до 300-400 квадратных метров. После уборки использованные мопы и салфетки стирают в стиральной машине на режиме термохимической дезинфекции.

ИА «Орелград»