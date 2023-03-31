Парахин приказал организовать безалкогольную ярмарку на Гагарина

Торговать на универсальной ярмарке будут продуктами и непродовольственными товарами.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации универсальной ярмарки «На Гагарина» в 2023 году. Решение принято «в целях обеспечения безопасности, профилактики и недопущения нарушений действующего законодательства, а также для наиболее полного обеспечения населения города Орла услугами торговли». Управлению экономического развития поручено провести конкурс по определению администратора универсальной ярмарки и систематически контролировать ее работу. Торговая площадка располагается на улице Гагарина, 8. работать она будет ежедневно с 7.00 до 18.00.

Мэрия разрешила реализацию на ярмарке как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Парахин утвердил подробный перечень товаров, которыми можно торговать. Список продуктов довольно широк: молоко и кисломолочная продукция, сыры, мясо, колбасные изделия, мясные деликатесы, рыба, хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, мука, безалкогольные напитки, фрукты, овощи, картофель, зелень, соленья, мед, грибы и др.

Также на ярмарке можно торговать зоотоварами, саженцами плодово-ягодных и декоративных культур, цветами, рассадой, семенами, швейными и меховыми изделиями, спортивными товарами, парфюмерно-косметической продукцией, печатными изданиями и др. Предусмотрено также оказание услуг общественного питания в нестационарных объектах. На территории ярмарки допускается продажа товаров региональных производителей, в том числе фермеров и кооператоров. Торговать разрешат и простым гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством и продающим продукцию собственного производства.

Продажа товаров разрешена через нестационарные объекты мелкорозничной торговли: палатки, передвижные средства развозной и разносной торговли (автокафе, автомагазины, автолавки, ларь низкотемпературный, лотки, тележки, прилавки, корзины и иные специальные легковозводимые сборно-разборные конструкции, мобильные объекты торгового обслуживания населения), установленные продавцами или администратором ярмарки.

Запрещается использование весов и метрологических средств измерения, технически неисправных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не предусмотренных Государственным реестром средств измерений. Также на ярмарке запрещается продажа в неупакованном виде хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий и готовых кулинарных изделий, скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации, детского питания, алкогольной продукции, табачных изделий, свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур навалом с земли, непотрошеной птицы, за исключением дичи, живой рыбой без ветеринарных сопроводительных документов, растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена законодательством, редких и исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Орловской области, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

ИА «Орелград»