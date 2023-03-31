«Слов нет»: смытый под Ливнами мост предложили восстанавливать сельхозпредприятиям

31.3.2023 | 9:31 ЖКХ, Новости

Глава района ответил на просьбу жителей села Крутое Орловской области.

Перед размытым мостом через реку Труды 530 человек, на другой стороне — медпункт, почта, администрация, магазин, остановка.

Анатолий Шолохов в соцсетях подчеркнул, что объект не относится к зарегистрированной муниципальной собственности. Чиновник объяснил, что мост был временным и появился на время ремонта основной дороги.

«Для устранения последствий подтопления данного сооружения, в настоящее время администрация Крутовского сельского поселения обратилась с ходатайством к сельхозпредприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, об оказании помощи», — сообщил Анатолий Шолохов.

Глава района напомнил, что до центра поселка жители противоположного берега могут добраться по трассе «Орел – Тамбов». Также он приложил решение суда 2019 года. Прокуратура не смогла обязать чиновников отремонтировать мост. Даже более, суд приказал обеспечить безопасность дорожного движения путем закрытия переправы.

«Объезд по федеральной трассе к центру имеет протяженность 3 км», — написал Анатолий Шолохов.

«до автобусной остановки бабулю, ребенка… довести тоже в объезд, до медпункта доехать…… Слов нет…..», — прокомментировала местная жительница.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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