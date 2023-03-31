Тысячи подростков в Орле выйдут на работу

Трудиться они будут в свободное от учебы время.

В Орловской области с 3 апреля стартует очередной сезон временной занятости подростков. На работу примут как школьников в возрасте от 14 лет, так и студентов в возрасте до 18 лет. Об условиях рассказал областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Получить временное рабочее место могут несовершеннолетние, уже получившие паспорт. Для этого нужно зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России» в качестве ищущего работу.

«С регистрацией на ЕЦП подростку помогут в центре занятости населения по месту жительства, — отметили в департаменте. — Заработок подросток получает из расчета от установленной минимальной заработной платы (16 242 рубля) за фактически отработанное время, плюс материальная поддержка от службы занятости в размере 1,5 тысячи рублей. Рабочая смена несовершеннолетних до 15 лет по трудовому законодательству РФ не превышает 4 часов, подросток до 16 лет может работать 5 часов, 17-летнего можно привлечь к 7-часовому рабочему дню».

В целом в 2023 году в Орловской области планируется трудоустроить в свободное от учебы время 2,8 тысячи подростков. Например, в областном центре юных орловцев уже набирают на работу кухонными рабочими и членами бригады ресторана в сеть кафе «Вкусно и точка» и ООО «Система ПБО» (бывший «Макдоналдс»). К настоящему времени договоры подписаны ими с двумя центрами занятости Орла – Северного и Заводского районов города – на трудоустройство 25 человек. В школах Мценска около 60 подростков будут трудоустроены уборщиками помещений и дворниками, школьников Орловского муниципального округа и Ливенского района свои же школы наймут в качестве подсобных рабочих.

«Временная занятость подростков – не только способ подзаработать карманные деньги, но и воспитательная мера, — говорит представитель областного управления труда и занятости Марина Мельникова. — Труд – это ответственность за свои действия и дисциплина. Это и существенная помощь родителям, даже если подросток не отдает им свой заработок, а тратит его на собственные нужды».

ИА «Орелград»