В Мценске умерло втрое больше горожан, чем родилось

Орловский моногород столкнулся с серьезной демографической проблемой.

Демографическая ситуация в городе Мценске остается сложной. Данный факт в своем отчетном докладе отметил глава города Николай Кочетаев. По его сведениям, на начало 2023 года численность населения орловского моногорода, по предварительной оценке, составляла 35 002 человека, что на 532 человека, или на 1,5 процента меньше, чем годом ранее. Среднегодовая численность населения Мценска в 2022 году составила 35 268 человек.

«Сокращение числа жителей произошло за счет естественной (минус 456 человек) и миграционной убыли населения (минус 76 человек), — констатируют местные власти. — По-прежнему определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся, составившее в 2022 году 3 раза».

Добавим, что в 2022 году по сравнению с предыдущим годом число родившихся уменьшилось на 34 человека (на 12,8 процента) и составило 232 человека. Количество умерших амчан уменьшилось на 179 человек (на 20,6 процента) и составило 688 человек. В минувшем году коэффициент рождаемости составил 6,6 промилле против 7,4 промилле годом ранее, а коэффициент смертности составил 19,5 промилле против 24,2 промилле годом ранее.

При этом власти отмечают, что в целом в социальной сфере города достигнут относительно высокий уровень показателей, характеризующих уровень жизни населения. Так, в 2022 году среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, сложилась в размере 34,6 тысячи рублей, или 110,3 процента к уровню предыдущего года. Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций в 2022 году сложилась на уровне 32 тысячи рублей, или 110,7 процента к уровню предыдущего года.

ИА «Орелград»