В Орле депутаты Горсовета одобрили новостройку в заповедной зоне

31.3.2023 | 19:38 Новости, Строительство

Четырёхэтажныя дом на улице Покровской «гармонично впишется в архитектурный облик». 

К такому выводу пришли депутаты и утвердили проект застройки на сессии 31 марта.
До этого на месте побывал лично спикер Горсовета Василий Новиков, он убедился, что многоэтажка и запланированная инфраструктура изменят архитектурный облик в положительную сторону.

Напомним, что на улице Покровской, согласно дизайн-проекту, вместо двух разрушившихся строений появится новый четырехэтажный дом с архитектурной подсветкой и панорамными окнами. Также будет благоустроена прилегающая территория – появятся детская площадка, спорт зона, зона отдыха и гостевая парковка с навесом.

Эскизный проект уже прошел согласование в госохране объектов культурного наследия области и управлении градостроительства Орла. Теперь и депутаты поддержали изменение архитектурного облика заповедной зоны города.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования