В Орле депутаты Горсовета одобрили новостройку в заповедной зоне

Четырёхэтажныя дом на улице Покровской «гармонично впишется в архитектурный облик».

К такому выводу пришли депутаты и утвердили проект застройки на сессии 31 марта.

До этого на месте побывал лично спикер Горсовета Василий Новиков, он убедился, что многоэтажка и запланированная инфраструктура изменят архитектурный облик в положительную сторону.

Напомним, что на улице Покровской, согласно дизайн-проекту, вместо двух разрушившихся строений появится новый четырехэтажный дом с архитектурной подсветкой и панорамными окнами. Также будет благоустроена прилегающая территория – появятся детская площадка, спорт зона, зона отдыха и гостевая парковка с навесом.

Эскизный проект уже прошел согласование в госохране объектов культурного наследия области и управлении градостроительства Орла. Теперь и депутаты поддержали изменение архитектурного облика заповедной зоны города.

ИА «Орелград»