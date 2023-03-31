В Орле детсады переплачивали за продукты

Стало известно о новых нарушениях при муниципальных закупках.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла в соответствии с планом работы провела аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципальными учреждениями и предприятиями. В ходе были проверены 356 закупок, осуществленных МБОУ – гимназия № 19, МКУ «УКХ г. Орла», МБДОУ «Детский сад №39», МБУК «Детский парк» и МБДОУ «Детский сад № 37». Общая сумма этих закупок составила 173,147 миллиона рублей.

По результатам закупок конкурентными способами был заключен 161 муниципальный контракт на общую сумму 155,845 миллиона рублей. Экономия по итогам таких сделок составила 825 тысячи рублей. Объем закупок у единственного поставщика составил 17,301 миллиона рублей, или 10 процентов от общего объема заключенных контрактов. По результатам контрольных мероприятий выявлено 207 нарушений законодательства о контрактной системе на общую сумму 46,764 миллиона рублей.

Как следует из отчета КСП, было выявлено, что МКУ «УКХ г. Орла» при подготовке конкурсной документации рассчитало начальную максимальную цену контракта (НМЦК) без обоснования и определения начальной цены единицы услуги. Тем самым были нарушены требования Федерального закона № 44-ФЗ. Детский сад №39 и детский сад № 37 приобретали продукты питания по завышенным ценам.

Кроме того, в нарушение статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и условий заключенных договоров, гимназия № 19 неправомерно приняла выполненные работы, подписав документы о приемке товара раньше предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств на сумму 1,861 миллиона рублей.

«Также заказчиками необоснованно в муниципальных контрактах устанавливается низкий размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств — 2 процента от НМЦК, которого недостаточно для полного устранения дефектов и недостатков выполненных работ (оказанных услуг), — сообщает КСП. — По итогам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой города Орла направлено шесть представлений объектам аудита и шесть обращений в органы прокуратуры».

ИА «Орелград»