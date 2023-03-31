Внедорожник и прицелы. В Орловской области собирают очередную гуманитарную посылку бойцам СВО

На этот раз гуманитарный груз комплектуют от Свердловского района.

Приобретенный для бойцов СВО внедорожник «Нива Шевроле» загрузят спецодеждой и продуктовыми наборами. Посылку формируют по списку, который составили военнослужащие. В нее вошли пять коллиматорных прицелов, форма, тактические ботинки и перчатки, кроссовки, балаклавы, нательное бельё, дождевые плащи, сапоги. Также бойцам необходимы газовые баллоны, фонари, лопаты, топоры, продуктовые наборы и многое другое.

Силами Свердловского района и лично главы Виктора Рожкова удалось купить автомобиль «Нива Шевроле». На нем орловские бойцы будут передвигаться по линии фронта.

Новый гуманитарный груз отправится в зону СВО в ближайшее время, сообщает портал Орловской области.

ИА «Орелград»