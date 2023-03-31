Жители Орла попросили Бастрыкина остановить строительство дороги

31.3.2023 | 10:20 Важное, Видео, ЖКХ

Собственники квартир в домах на улице Орловских партизан записали видеообращение к главе СКР.

Дорога должна пройти к жилому комплексу «Солнечный берег» (ООО «УниСтрой»). Против выступили 520 граждан, поставив свою подпись к письменному обращению.

«Мы очень возмущены, так как дорога узкая, ее ширина никак не располагает разрешающей способностью, чтобы из 6 метров сделать 10. У дома № 5 отсутствует пешеходный тротуар. Жильцы дома вынуждены при выходе из подъезда выходить сразу на дорогу и передвигаться по ней, т.к. другого пути нет. А при увеличении интенсивности движения автомобилей это не безопасно, особенно для детей».

Также орловцы недовольны, что при прокладке дороги от улицы Орловских партизан до улицы  Космонавтов будет вырублено более 370 деревьев. По их мнению, есть альтернативные более безболезненные варианты, но так как это увеличит сроки и приведет к удорожанию, чиновниками они не рассматриваются.

Обсуждая видео в соцсетях, орловцы высказывают возмущение, что застройщики возводят дома «в поле» без необходимой транспортной инфраструктуры. А потом, чтобы исправить эти ошибки, страдать должны «коренные жители» кварталов.

Напомним, проект автодороги по улице Орловских партизан, который соединит Московское шоссе и жилой комплекс «Солнечный берег» по улице Космонавтов, был презентован в октябре 2021 года. Тогда проектировщики уточняли, что из-под полотна вынесут инженерные сети, некоторые укроют защитным куполом. Появятся освещение, цивилизованные места для парковок. Запланированы искусственные неровности. Все зеленые насаждения обещали восстановить.

Проезд с улицы Бурова невозможен из-за  большого количества инженерных сетей. Это и воздушная теплотрасса, и высоковольтные линии электропередачи 110 кВ. С улицы Кузнецова дорога будет с эстакадой, она потребует изъятия земельных участков частных жилых домов и реализация растянется на десяток лет.

ИА «Орелград»

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