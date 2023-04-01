Историю свадебных традиций презентуют в Орле

Бунинская библиотека организует выставку частных кукол.

4 апреля в 12.00 в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится презентация выставки частных кукол «История свадебных традиций». Как сообщают организаторы, посетители увидят невест из собрания «Музея коллекционных кукол», основу которого составляет частная коллекция Наталии Алешиной. Желающих приглашают погрузиться в атмосферу свадебной моды, посмотреть чудесных кукол и получить положительные эмоции. Посещение мероприятия возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с соблюдением социальной дистанции.

«В любом взрослом человеке, пусть даже где-то глубоко, таится ребенок, погруженный в свои фантазии и воспоминания о детстве, — говорят в библиотеке имени Бунина. — Каждая девочка в детстве мечтала, что когда она вырастет, непременно наденет сказочное белое платье. В этот день мы приглашаем вас прикоснуться к этой мечте: посмотреть чудесные наряды невест прошлого и настоящего, вспомнить великие свадьбы века исторических личностей в кукольных образах».

К слову, по статистике в Орловской области в 2022 году на 4703 заключенных брака пришлось 3208 разводов. За минувший год по сравнению с предыдущим годом количество браков увеличилось на 299 (в 2021 году их было зарегистрировано 4404), а количество разводов, которое росло из года в год, в 2022 году уменьшилось на 49 (в 2021 году – 3257). Несмотря на это говорить о кардинальных изменениях в психологической и практической готовности молодежи к будущей семейной жизни пока не приходится, да и социальные факторы, влияющие на сохранение брака, все еще играют не последнюю роль.

Эту мысль в своем отчетном окладе выразил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Он считает, что для развития российского общества важно, чтобы молодые люди как можно чаще видели позитивные примеры сохранения супругами семейных ценностей и традиций, сохранения духовных, нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, понимали, как важно ценить и хранить свой супружеский союз.

ИА «Орелград»